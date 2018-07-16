Румуни звинуватили Dior в плагіаті та підготували для бренду модний "двобій"

Популярний бренд одягу Dior опинився в епіцентрі гучного скандалу. Румуни звинувачують знаменитих дизайнерів у плагіаті.

Про це повідомив румунський журнал Beau Monde.

У світі моди часто спостерігається циклічність, адже вбрання, яке було трендовим кілька десятків років тому, займає полиці сучасних бутиків. Така закономірність абсолютно прогнозована, стверджують експерти. Дизайнери, які створюють колекції вбрання, черпають натхнення з архівних знімків чи національного одягу, тому й відбувається своєрідний плагіат.

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Так сталось і в колекції модного вбрання Dior 2017 року, яка привернула увагу світу яскравими вишивками та стильними фасонами. В дорогому одязі жителі Румунії побачили плагіат: національне вбрання їхнього невеличкого та колоритного району Біхур має такий же крій та орнаменти. Це обурило людей, адже жодного й слова про першоджерело не було вказано.



Порівняння брендового та національного одягу



Фотопорівняння: вбрання бренду Dior та національний одяг румун

Ще більше засмутило громаду те, що одяг від Dior коштує близько 30 тисяч євро. За час продажу сотні, а то й тисячі модниць придбали собі стильні пальта, однак жодного центу із продажу бренд не передав Біхуру.

Така несправедливість надихнула людей на створення власної колекції вбрання: дешевшої за ціною, але нічим не гіршої за якістю пошиву. Модний глянець допоміг румунам реалізувати свою ідею. Лінійку одягу назвали Bihor Couture.

Дивіться рекламу Bihor Couture, в якій доведено плагіат бренду Dior (відео):

Румуни продають національне вбрання, яке конкурує з брендом Dior (відео):