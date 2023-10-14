Уряди Румунії та України домовилися щодо врегулювання зернового питання.

Влада Румунії затвердила постанову, яка регламентує імпорт чотирьох видів агропродукції з України, повідомляє прес-служба уряду Румунії.

"Ми перевіряємо механізм захисту румунських фермерів і місцевих виробників від імпорту українського зерна. Механізм, узгоджений з українськими колегами, дозволить імпорт обмеженої кількості зерна тільки за ліцензією, і тільки для наших аграріїв і переробників, які потребують поповнення запасів", - повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

За словами голови уряду Румунії, його країна продовжує підтримувати Україну щодо транзиту зерна, але захист роботи румунських фермерів є обов’язковим.

Як повідомив міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу, згідно з затвердженою процедурою, буде дозволено імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої з України, але тільки на підставі ліцензії, отриманої від міністерства сільського господарства Румунії.