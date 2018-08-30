Румунія хоче побудувати в Україні газовий вузол

Румунська газотранспортна компанія Transgaz заявила про своє бажання побудувати в Україні третю мережеву точку, що стане новою гілкою газопроводу від Гереешть у Румунії до Серет на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Рrofit.ro. Читайте також: Молдова може відмовитись від російського газу Зазначається, що загальний обсяг інвестицій оцінюється в 125 мільйонів євро, а термін введення в експлуатацію – 7 років. Видання наголошує, що це може розглядатися як пошук альтернатив для трубопроводу Болгарія – Румунія – Угорщина – Австрія (BRUA) для експорту газу з родовищ Чорного моря. Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.