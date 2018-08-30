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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Румунія хоче побудувати в Україні газовий вузол

404 Читать новость на русском
Транспортування газу
Транспортування газу / sinatistis.wordpress.com

Румунська газотранспортна компанія Transgaz заявила про своє бажання побудувати в Україні третю мережеву точку, що стане новою гілкою газопроводу від Гереешть у Румунії до Серет на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Рrofit.ro.

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Зазначається, що загальний обсяг інвестицій оцінюється в 125 мільйонів євро, а термін введення в експлуатацію – 7 років.

Видання наголошує, що це може розглядатися як пошук альтернатив для трубопроводу Болгарія – Румунія – Угорщина – Австрія (BRUA) для експорту газу з родовищ Чорного моря.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

 

Теги: Новини України Новини політики Румунія Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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