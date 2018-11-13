Румунія не готова очолити Раду ЄС, – президент Йоханніс

Румунія не готова взяти на себе головування в Раді Європейського Союзу з 1 січня 2019 року, адже спочатку діючий уряд країни має піти у відставку.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє АР.

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На його думку, соціал-демократичний уряд прем'єр-міністра Віоріки Денчіле є некомпетентним. Йоханніс зазначив, що існує "політична необхідність замінити уряд" і виступив з вимогою його відставки.

Головування в ЄС дуже почесне завдання, яке водночас висуває дуже високі вимоги. Я гадаю, ми не готові до нього,

– заявив президент Румунії.

Зазначимо, депутатка Європарламенту Віоріка Денчіле стала на чолі уряду Румунії в січні. Проте, за словами Йоханніса, урядом фактично керував голова правлячої соціал-демократичної партії Лівіу Драгня, якого в червні поточного року засудили за корупцію.

Нагадаємо, у серпні уряд Румунії на чолі з прем'єр-міністром Віорікою Денчіле вирішив скоротити бюджет офісу президента на 20%, або ж на 2, 3 мільйони євро в рамках перегляду бюджету на 2018 рік. Скорочення бюджету стало однією з багатьох спроб парламентської більшості зменшити роль президента в країні.