У Румунії стався землетрус: поштовхи могли відчувати й на Одещині

У Румунії стався потужний землетрус магнітудою 4,6, його могли відчувати й жителі Одеської області. Осередок поштовхів залягав на глибині близько 75 кілометрів.
Джерело:Головний центр спеціального контролю
Підземні поштовхи зафіксували у п'ятницю, 9 квітня, у горах Вранча, що на сході країни. Відстань до кордону з Україною становить 130 кілометрів.
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За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, проте не несе загрози для населення,
– повідомляють фахівці.
Поштовхи могли відчути на Одещині
Румунський землетрус могли відчути у південно-західній частині Одеської області.
Зокрема ті люди, які перебували у приміщеннях, а особливо на верхніх поверхах.
Землетруси у 2021 році: останні новини
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Гори Вранча, Румунія: карта