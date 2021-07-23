Порушників знайшли службовці Держприкордонслужби на патрулюванні. Стався інцидент у четвер, 22 липня.
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Екіпаж заплив не туди
В Україну незаконно заплив румунський штовхач з двома баржами. Він порушив державний кордон. Як з'ясувалося, трапилося це через помилку екіпажу судна.
Він переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти гирлом Іванешть, яким проходить державний кордон, зайшов до Кілійського гирла. Він є внутрішніми водами України.
Екіпаж баржі зайшов у внутрішні води України / Фото ДПСУ
За порушення державного кордону на двох членів команди – громадян Румунії – склали протоколи про адміністративні правопорушення. Йдеться про частину 2 статті 204-1 – незаконний перетин або спроба незаконного перетинану кордону.
Перший український пірат
- Цього тижня СБУ приголомшила новиною, що в Україні з'явився свій перший пірат.
- Житель Миколаївщини влаштувався у міжнародну компанію, що займалась охороною суден від нападів піратів.
- Замість того, щоб гарантувати безпеку, чоловік вирішив його захопити. Напад він здійснив у липні 2020 року в Індійському океані.
- Погрожуючи екіпажу зброєю, чоловік наказав змінити курс та вимагав пів мільйона доларів винагороди.
- Зрештою розблокувати рух судно він погодився за 6 тисяч доларів.
- Затримати його вдалося за рік після грабунку судна.