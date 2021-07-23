Румунське судно незаконно порушило кордон України

На річці Дунай прикордонники виявили румунське судно, яке незаконно опинилося в Україні. Виявилося, що екіпаж переплутав гирла Дунаю.

Порушників знайшли службовці Держприкордонслужби на патрулюванні. Стався інцидент у четвер, 22 липня.

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Екіпаж заплив не туди

В Україну незаконно заплив румунський штовхач з двома баржами. Він порушив державний кордон. Як з'ясувалося, трапилося це через помилку екіпажу судна.

Він переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти гирлом Іванешть, яким проходить державний кордон, зайшов до Кілійського гирла. Він є внутрішніми водами України.



Екіпаж баржі зайшов у внутрішні води України / Фото ДПСУ

За порушення державного кордону на двох членів команди – громадян Румунії – склали протоколи про адміністративні правопорушення. Йдеться про частину 2 статті 204-1 – незаконний перетин або спроба незаконного перетинану кордону.

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