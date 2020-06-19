У Києві на Русанівських садах вже декілька днів тривають протести місцевих мешканців. Через це виникають сутички з поліцейськими.

Причиною сутичок є те, що через Русанівські сади мають прокласти один зі спусків мосту на Троєщину. Пройти він повинен через дорогу, яку організували самі місцеві мешканці, пише 24 канал.

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Хоча мер Києва Віталій Кличко наполягає, що ремонт робили силами місцевого бюджету.

Окрім того, місцевих мешканців обурює те, що вже зараз там їздить важка техніка. Саме її й намагалися не пустити.

Протести та сутички з поліцією тривають вже не перший день.

Дивіться відео сутичок на Русанівських садах з поліцією 15 червня

19 червня декількох протестувальників затримала поліція. Місцеві мешканці у соціальних мережах пишуть про те, що є і травмовані, яких госпіталізували.