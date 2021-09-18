Рушив на "червоний": в Одесі сталася смертельна ДТП за участю поліцейського

В Одесі 18 травня зіткнулись KIA та MAZDA. Однією з автівок керував 25-річний правоохоронець.

Так, поліцейський керував MAZDA. ДТП сталась близько 18:00 на вулиці Семена Палія, що в Суворовському районі.

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Водій KIA, 1955 року народження, загинув.

Поліцейський рушив на "червоний"

Правоохоронець їхав поза службою. Він рушив на червоне світло світлофора. Чоловіка забрали до лікарні з травмою голови та грудної клітини. Тепер перевірять на наявність алкоголю в крові.

Справу передадуть до ДБР

Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Оскільки до ДТП причетний поліцейський, справу передадуть до Державного бюро розслідувань.

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