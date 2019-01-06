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      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Рушійні наслідки Томосу для РФ, зв'язок Путіна з вибухами у Магнітогорську – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Чому Томос для України – великий хрест на планах Росії

      Надання Томосу Україні неабияк дратує Кремль. Там розуміють: незалежність української православної церкви ставить хрест на планах Путіна відновити так званий "русскій мір". Звідти вже лунають негативні коментарі, які закидають і в бік Києва, і в бік Константинополя.

      Відео: реакція РФ на надання Томосу Україні

       

      Вибухи у Магнітогорську: як ними може скористатися Путін

      Спочатку у багатотисячному Магнітогорську стався вибух у багатоповерхівці, а за добу – вибух у маршрутці. Експерти припускають, російські ЗМІ можуть не спроста розкручувати версію з терактом. Все це схоже на події 1999 року, коли вибухи пролунали один за одним у трьох російських містах – Москві, Волгодонську та Буйнакську. Тоді загинуло понад 300 людей, ще майже дві тисячі отримали поранення.

       Аналітики стверджують, що за трагедією 1999 року стоять спецслужби, зокрема ФСБ. Це допомогло підняти рейтингу Путіну, якого щойно призначили наступником Єльцина. А також підготувати росіян до початку Другої чеченської війни. Адже організацію вибухів списали саме на чеченців. Так само Путін може використати на свою користь події у Магнітогорську.

      Відео: як Путін можу бути причетним до вибухів у Магнітогорську

       

      Не Зеленським єдиним: хто з зірок екрану почав політичну кар'єру

      Якщо поява актора "95 кварталу" Володимира Зеленського у списку ймовірних кандидатів у президенти здивувала українців. То у світі участю коміка у виборах явище часте. Історія знає чимало випадків, коли на високі посади замахувалися актори, зірки, коміки. Так Дональд Трамп впіймав зірку ще задовго до того як став президентом.

      Французький слуга на прізвисько Колюш, або ж Мішель Колюччі, відомий комік, балотувався на президентських виборах у 1981 році. Втім президентом не став. У Німеччині, де у кіно грали ледь не цілими політичними партіями, Піттер Соддан у 90-х почав свою кінокар'єру і став найвпізнаванішим кінополіцейським. Та йому теж не поталанило в політиці. Американські ж виборці прихильніше ставляться до знаменитостей. 40-ий президент США Рональд Рейган мав чималий творчий доробок – 77 ролей у кіно та серіалах.

      Відео: хто з зірок екрану планував йти у політику


       

      Роковини вбивства правозахисниці Ноздровської

      1 січня 2018 року всю країну приголомшило вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської, її тіло знайшли поблизу села Демидів під Києвом у водоймі. Рідні повідомили, що 38-річна жінка зникла ще 29 грудня. Наразі з'явились нові деталі трагедії, і мати правозахисниці назвала ймовірного замовника.

      Відео: нові деталі у вбивстві Ірини Ноздровської

       

      Війна на Донбасі у 2018 році: перемоги та здобутки української армії

      П'ятий рік війни не приніс миру в Україну – постійні обстріли, провокації, бої. У 2018 році війна на Донбасі перетворилась на окопну, позиційну. Проте навіть у таких умовах українська армія повернула сім населених пунктів, що раніше були у так званій сірій зоні.

      У 2018 році Україна випробувувала та ставила на озброєння низку нових зразків. Керована ракета "Нептун", система залпового вогню "Вільха", нова самохідна артилерійська установка "Богдана". А ще ми врешті отримали від американських партнерів найсучасніші протитанкові комплекси "Джевелін".

      Відео: перемоги українців у російсько-українській війні на Донбасі за 2018 рік

      Теги: Новини України Томос Православна церква України Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Відео тижня Вибух Вибух у Магнітогорську
      Джерело: 24 канал
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