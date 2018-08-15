Руслан Маліновський продовжив контракт з бельгійським клубом

"Генк" узгодив умови нового контракту з Русланом Маліновським. Контракт розрахований до літа 2022 року.

Бельгійці продовжили українського хавбека на хвилі інтересу до нього з боку більших клубів, повідомляє прес-служба бельгійського клубу.

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З чуток, "Сельта" цього літа пропонувала за Руслана 7 млн ​​євро, але отримала відмову. При цьому сам футболіст не заперечує, що хотів би спробувати сили в іншому клубі, але спершу має намір "чогось добитися за "Генк".

Руслан перейшов в "Генк" у січні 2016 року. Спочатку він виступав в команді на правах оренди з "Шахтаря", але влітку 2017-го бельгійці викупили його контракт у "гірників". В поточному сезоні Маліновський забив 5 голів у 5 матчах в чемпіонаті і Лізі Європи.

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