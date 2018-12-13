Руслан Ротань планує зняти фільм про легендарну команду "Дніпра"

Колишній півзахисник та капітан "Дніпра", а тепер помічник тренера у донецькому "Олімпіку" Руслан Ротань планує зняти документальний фільм про команду "Дніпра", яка грала у фіналі Ліги Європи.

Про це Руслан Ротань заявив під час презентації своєї автобіографії у Дніпрі, повідомляє "Сектор.Депо".

"Це буде документальний фільм про ту легендарну команду, яка дійшла до фіналу Ліги Європи. Я розумію, що це зовсім інший бюджет, ніж для книги, зовсім інший час. Треба поїздити, поговорити з тими гравцями, які виступали за той "Дніпро", щоб вони розповіли свої спогади. Є велике бажання зняти такий фільм", – розповів Руслан Ротань.

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Нагадаємо, Руслан Ротань виступав за "Дніпро" з 1999 до 2005 та з 2008 до 2017 року. За команду він провів 416 матчів (рекорд клубу), був капітаном. Саме з "Дніпром" Ротань грав у фіналі Ліги Європи у сезоні 2014-2015, де команда поступилася іспанській "Севільї".