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Руслан Сенічкін став останнім учасником "Танці з зірками": відео

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Руслан Сенічкін
Руслан Сенічкін / Фото з Іnstagram

Телеведучий каналу 1+1 Руслан Сенічкін став 14-им і останнім учасником шоу "Танці з зірками".

Як раніше повідомлялося, що ведуча Валентина Хамайко відмовилася від участі у проекті і нікому не передала естафету. Але 16 серпня стало відомо, що місце останнього зіркового учасника зайняв Руслан Сенічкін. 

Читайте також: Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу

Йому передали естафету у прямому ефірі в рамках танцювального челленджу і Руслан прийняв виклик.

Також глядачам назвали імена танцюристів, які стануть партнерами зірок. Так, у "Танцях з зірками" візьмуть участь: Ігор Кузьменко, Євген Кот, Ілона Гвоздьова, Дмитро Чаплін, Яна Заєць, Макс Леонов, Катя Бєлявська, Олександр Прохоров, Юля Сахнєвіч, Марія Шмєльова, Максим Єжов та Яна Цибульська.

Танцюристи, які стануть партнерами зірок

Нагадаємо, 2 сезон проекту "Танці з зірками" вийде на телеканалі 1+1 вже 26 серпня.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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