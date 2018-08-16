Руслан Сенічкін став останнім учасником "Танці з зірками": відео

Телеведучий каналу 1+1 Руслан Сенічкін став 14-им і останнім учасником шоу "Танці з зірками".

Як раніше повідомлялося, що ведуча Валентина Хамайко відмовилася від участі у проекті і нікому не передала естафету. Але 16 серпня стало відомо, що місце останнього зіркового учасника зайняв Руслан Сенічкін.

Читайте також: Танці з зірками 2018: учасники другого сезону танцювального шоу

Йому передали естафету у прямому ефірі в рамках танцювального челленджу і Руслан прийняв виклик.

Допис, поширений Руслан Сенічкін (@ruslan_senichkin) 16 Сер 2018 р. о 5:03 PDT

Також глядачам назвали імена танцюристів, які стануть партнерами зірок. Так, у "Танцях з зірками" візьмуть участь: Ігор Кузьменко, Євген Кот, Ілона Гвоздьова, Дмитро Чаплін, Яна Заєць, Макс Леонов, Катя Бєлявська, Олександр Прохоров, Юля Сахнєвіч, Марія Шмєльова, Максим Єжов та Яна Цибульська.

Танцюристи, які стануть партнерами зірок

Нагадаємо, 2 сезон проекту "Танці з зірками" вийде на телеканалі 1+1 вже 26 серпня.