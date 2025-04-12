Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про жорстоке вбивство на Бєлгородщині

10 квітня бєлгородські пабліки повідомили про подвійне вбивство в квартирі на вулиці Свердлова, 26 у Старому Осколі, однак подробиць інциденту не надавали.

Згодом стало відомо, що у п’ятій квартирі за цією адресою були виявлені тіла 35-річного Володимира Захарія та його 44-річної співмешканки Надії Логачової. Обоє загинули від численних ножових поранень. Надія працювала в готелі, а Володимир займався виготовленням меблів.

За підозрою у вбивстві затримали 37-річного Руслана Сафіна – військовослужбовця 810 бригади морської піхоти з Севастополя.

Руслан Сафін / Фото росЗМІ

Мотиви злочину наразі невідомі. Проти затриманого вже відкрито кримінальне провадження.

До слова, 7 квітня у Чечні 17-річний хлопець напав на кадирівців, та зарізав одного з силовиків. Юнака було убито, а його тіло залишили на показ посеред рідного села.