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Руслана анонсувала безкоштовний концерт на Чернігівщині: відома дата та учасники фестивалю

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Співчака Руслана
Співчака Руслана

Українська співачка Руслана Лижичко як ніхто інший готується до Дня Незалежності, адже зірка запланувала провести благодійний вечір. На захід артистка запросила популярних вокалістів.

Співачка Руслана здивувала та водночас потішила своїх прихильників новиною: зірка організувала безкоштовний концерт до Дня Незалежності України. Відомо, що захід відбудеться напередодні свята, 23 серпня, у місті Батурин, що на Чернігівщині.

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Незвичну локацію для концерту артистка обрала символічно. Саме Батурин вважають столицею Гетьманщини, про що згадували десятки літераторів у своїх творах про козацькі часи. Це не дивно, адже місто підтримало ідею української державності у XVII – XVIII столітті. Відтак виступ Руслани пройде в неймовірній атмосфері на подвір'ї палацу гетьмана Розумовського. 

День Незалежності – це те свято, яке всі українці святкують серцем. У нас є свій маленький слоган: "Україна – там, де ми". Цього року мені захотілося на День Незалежності бути саме тут! Просто відчути себе українкою, на своїй землі, серед близьких по пісні, близьких по духу,
– зазначила Руслана. 

 

Відомо, що до концерту долучаться відомі українські зірки. Послухати виступ улюблених артистів зможуть всі бажаючі, оскільки вхід на захід буде вільним. Руслана вже анонсувала, хто з вокалістів вийде на сцену в Батурині. Також на меломанів чекатиме сюрприз від артистки – вона презентуватиме свої нові пісні.  

"Зібрались гурти, співаки та музиканти, які несуть своєю музикою справжню українську екзотику – Олександр Положинський та гурт "Тартак", гурт "KOZAK SYSTEM" разом з Katya Chilly, Тоня Матвієнко, віртуоз-скрипаль Василь Попадюк, віртуоз-сопілкар Олесь Журавчак та балет "Життя" і ваша Руслана з прем’єрою нових пісень!" – анонсувала Руслана Лижичко.

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Теги: LifeStyle Новини України Музика Руслана Новини Чернігова благочинність
Джерело: 24 Канал
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