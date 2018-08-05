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Руслана Лижичко похизувалася спортивною фігурою в бікіні: фото

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Руслана
Руслана / Instagram

45-річна відома українська співачка Руслана Лижичко похвалилася чудовою фізичною формою.

Руслана опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Українська співачка знялася у літній фотосесії біля басейну.

Руслана

Співачка позує в купальнику синіх тонів, а також у сонцезахисних окулярах та капелюсі.

"Не пропустіть літо! Воно прекрасне", – прокоментувала світлину Руслана.

Руслана

Руслана

Руслана

Руслана

Руслана
Руслана / Усі фото – Instagram

Теги: Новини України Руслана Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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