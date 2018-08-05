Руслана Лижичко похизувалася спортивною фігурою в бікіні: фото

"Не пропустіть літо! Воно прекрасне", – прокоментувала світлину Руслана.

Співачка позує в купальнику синіх тонів, а також у сонцезахисних окулярах та капелюсі.

Руслана опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

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