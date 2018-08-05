Руслана Лижичко похизувалася спортивною фігурою в бікіні: фото
45-річна відома українська співачка Руслана Лижичко похвалилася чудовою фізичною формою.
Руслана опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Українська співачка знялася у літній фотосесії біля басейну.
Співачка позує в купальнику синіх тонів, а також у сонцезахисних окулярах та капелюсі.
"Не пропустіть літо! Воно прекрасне", – прокоментувала світлину Руслана.
Руслана / Усі фото – Instagram
Джерело: 24 Канал
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