Руслана показала чарівні фото з домашнім улюбленцем
Відома українська співачка Руслана Лижичко зачарувала шанувальникам знімками про те, як розпочався її ранок.
Співачка опублікувала світлини разом із своїм собакою на прізвисько Чудо на своїй сторінці у Facebook.
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"Доброго ранку всім від нас с Чудом! Будьте безмежно щасливі, що неможливо без наших наймолодших друзів. Бережіть їх!" – прокоментувала фото артистка.
До слова, Руслана взяла собі карпатського дога Чуда ще маленьким цуценям у Буковелі. У співачки також є інші домашні улюбленці: три собаки та кіт.
Руслана Лижичко
Джерело: 24 Канал
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