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Руслана показала свій екологічний маєток під Києвом: промовисті фото

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Руслана
Руслана / Facebook / @Ruslana Lyzhychko

Українська співачка Руслана Лижичко вирішила показати шанувальникам та журналістам еко-будинок, який з чоловіком збудувала під Києвом. Там вона і відсвяткувала своє 45-річчя.

Свій день народження 24 травня Руслана провела у великій та гучній компанії – серед журналістів, рідних та друзів. На ранковій "вечірці" артистка продемонструвала свій енергоефективний будинок, який повністю забезпечується чистою енергією сонця і вітру.

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Руслана в екологічному будинку під Києвом

У величезному будинку також розміщується репетиційна база, студія звукозапису, відеостудія, зимовий сад і підземний басейн.

Великий затишний сад навколо будинку прикрашають малюнки з молодого самшиту, висадженого в формі рун. Як розповіла Руслана, це ідея чоловіка її чоловіка – Олександра Ксенофонтова.

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Українська зірка додала, що її завжди цікавили всі українські обряди і традиції, оскільки вони додають їй неймовірного натхнення та мотивації рухатися вперед.

"Рецепт довголіття і краси – це невичерпна енергія в кожному з нас. Вона збережена в нашій автентичній культурі, яку я всебічно вивчаю. Коли я заглибилася в нашу автентичність, я зрозуміла, що в Україні існує така музика, якою зцілювалися.

Власне для цього ми зараз і готуємо новий проект, нове шоу, головною метою яких є заклик до людей переходити на чисті джерела енергії", – розповіла Руслана.

Більше фото з представлення енергоефективного будинку Руслани можна побачити на її Facebook-сторінці.

Теги: Новини України Новини Києва Екологія LifeStyle Музика Руслана
Джерело: Viva!
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