Руслана показала, як Лісабон готується до Євробачення-2018: фото, відео

Українська співачка, переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко показала, як Лісабон готується до головного музичній події 2018 року.

Відповідні фото і відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

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За словами співачки, в столицю Португалії вона вирушила, щоб підготуватися до презентації України на Євробаченні-2018.

"Я побачила сцену, арену, ідею Євробачення. У них має бути круто! І у нас теж!", – написала співачка.

До Лісабона Руслана полетіла з виконавчим продюсером Євробачення-2017 Павлом Грицаком.

Відзначимо, що місцем проведення конкурсу стане арена Meo Arena – третій за величиною закритий стадіон в Європі і найбільший в Португалії.

"Ми з Павлом Грицаком на місці, де відкриють Євробачення в Лісабоні 6 травня! Це Музей Електрики на березі річки Тежу, що впадає в океан! Сонце Португалії і сонце України! Незалежна чиста енергія для Музики і шоу! Ось мій заклик до всього світу, як українки і як переможниці Євробачення 2004 ", – написала Руслана.

Відзначимо, що девізом шоу став заклик All aboard! ( "Все на борт!"). Організатори пояснили його тим, що берега країни-господині омиваються океаном, а в минулі століття Португалія створила одну з найбільших морських імперій.

Нагадаємо, перший і другий півфінали Євробачення заплановані на 8 і 10 травня 2018 року, фінал – на 12 травня. Представник України MELOVIN виступить у другому півфіналі.