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Руслана щемливо відреагувала на смерть українського хореографа Миколи Бойченка

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Руслана і покійний Микола Бойченко
Руслана і покійний Микола Бойченко / Facebook / @Ruslana Lyzhychko

Українська співачка Руслана, яка мала дружні стосунки з покійним українським хореографом Миколою Бойченком, написала зворушливий допис, в якому згадала спільні моменти роботи і дружби.

Про це українська артистка написала на своїй Facebook-сторінці.

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Я просто плачу... Пішов з життя надзвичайно талановитий хореограф і мій друг Микола Бойченко, з яким я працювала весь 2013 рік у проекті "Битва Хорів" (де перемогу здобув Львівський Хор, тренером якого я була). Коля навчив мене відчувати пластику і тіло зовсім по-новому, не так як ми це робили в "Диких Танцях". Зі знайомства та співпраці з ним в мене почалась моя власна еволюція та пошук своєї оригінальної пластики, яку я зараз розвиваю вже протягом трьох років.., 
– йдеться в дописі Руслани.

Співачка додала, що тепер лише мріятиме про їхні творчі плани та грандіозні проекти.

"Коля! Я не вірю, що ти такий молодий пішов... Це жахливо... Тебе вже не вистачає і завжди не вистачатиме віднині... Твоя неймовірна усмішка буде зі мною завжди. Ми не встигли зробити те, що запланували, і тепер я буду лише мріяти про наші творчі розмови та пошуки, експерименти та фантазії на тему абсолютно революційної екзотичної української пластики і руху. Як же це несправедливо...", – підсумувала згорьована виконавиця.

Нагадаємо, що 1 червня балерина і колега хореографа Миколи Бойченка – Даша Малікова, в мережі сповістила про смерть чоловіка. Причини раптової смерті 32-річного танцюриста не пояснюють, однак зазначають, що прощання з Миколою відбудеться у вівторок, 5 червня.

Теги: LifeStyle Новини України Музика Втрати Руслана
Джерело: 24 Канал
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