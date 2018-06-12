Руслана зачарувала образом у вишиванці: фото

Відома українська співачка Руслана Лижичко замилувала шанувальників образом у вишуканій вишиванці.

На сторінці у соцмережі Руслана опублікувала знімки у вишиванці від українського дизайнера Оксани Полонець.

"Люблю вишиванки!" – підписала кадри Руслана.

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Руслана обрала блакитну вишиванку з жовтими квітами

Шанувальники, які звикли бачити артистку на сцені в шкіряних штанах та топах, були зачаровані її новим образом.