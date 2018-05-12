Руслана зізналася, що зробила для того, щоб змогти голосувати за MELOVIN

Українська співачка Руслана розповіла, що на Євробаченні 2018 буде голосувати за представника від України MELOVIN і для цього навіть придбала португальську сім-карту.

Як відомо, країна-учасниця Євробачення не може голосувати за свого представника. Проте, багато українців, які знаходяться за кордоном, підтримують своїх співвітчизників.

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Не винятком є й Руслана, яка представляла Україну і перемогла на пісенному конкурсі 14 років тому. Вона також приїхала у Лісабон, щоб підтримати українського виконавця MELOVIN.

Для голосування зізнається, що придбала португальську сім-карту, пише видання DW.

Так, у нас вона (сім-карта – "24") є, і ми обов'язково зробимо, як інші українці, які зараз знаходяться у Португалії. Ми будемо єдиними у цьому, як і решта національних діаспор в різних країнах Європи. Я дивлюсь по українцях. Вони збираються у цілому світі, завжди стежать за конкурсом і голосують за свого артиста,

– розповіла Руслана.

Зокрема, співачка додала, що за останні роки конкурс дещо змінився. А власне – візуальні ефекти. За словами артистки, велика концентрація йде на піротехніку, світло та екрани.

"Іноді ми навіть не бачимо виконавця на сцені. Я хотіла б більшої концентрації на артисті", – пояснила вона.

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Також Руслана розповіла, що якби сьогодні брала участь у Євробаченні 2018, то її трек був би присвячений чистій енергії.

Я знайшла б можливість послати потужний меседж, навіть якби це не була чиста "соціалка". Так, як це робив Майкл Джексон, як Мадонна робить, і Стінг, і U2. Адже артисти завжди відчувають своє призначення. Вони виходять на сцену і відчувають: це ж величезна арена. І я заспіваю або про що-небудь, або про щось дуже важливе,

– наголосила Руслана.

Нагадаємо, Україну на конкурсі Євробачення 2018 представляє співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder". Співак виступив останнім в другому півфіналі та виборов місце у фіналі. 12 травня він буде відкривати грандіозний фінал.