Руслана знялася у чарівній фотосесії в храмі: фото

6 січня 2018 року відбудеться прем'єра неймовірного музичного відео Руслани – співачка презентує відео "Отче Наш" і великий різдвяний проект "Молитва Світла".

Напередодні Нового року, після більш ніж 10-річної перерви, Руслана повертається до традиції великих Різдвяних проектів! Артистка представить унікальний за своєю концепцією проект "Святе Різдво. Молитва Світла".

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Якщо попередні різдвяні фільми мають більш телевізійний, концертний і автентичний формат на кшталт різдвяних або музичних фільмів, то нинішній – перш за все релігійний і духовний.

6 січня 2018 року відбудеться прем'єра неймовірного музичного відео Руслани – авторська версія чудотворної молитви "Отче Наш", яку співачка написала сама у співпраці з видатним сучасним композитором Іваном Небесним. Зйомки відео проходили в Софійському Соборі, якому в цьому році виповнюється 1000 років. Це відео стане першою ластівкою великого Різдвяного фільму, який вийде в 2019 році.

На своїй сторінкці в Facebook співачка поділилася першими фотографіями зі зйомок в Соборі Святої Софії. Руслана перед іконостасом в чорній сукні і в синьому плащі.

Відразу після прем'єри музичного відео "Отче Наш", 6 січня о 17:00 на 24 каналі, розпочнеться пряма трансляція Літургії з Собору Різдва Пресвятої Богородиці, з міста козацької слави Конотоп.