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      "Русский мир" прийшов в Україну через Московський патріархат, – релігієзнавець

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      Релігієзнавець заявив, що Московський патріархат винен у виникненні війни на Донбасі
      Релігієзнавець заявив, що Московський патріархат винен у виникненні війни на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Ідеї так званого "русского миру" прийшли в Україну саме через російську церкву. Тому, війна на Донбасі стала можливою і завдяки діяльності Московського патріархату на території країни.

      Про це розповів релігієзнавець Олександр Саган на прес-конференції у Києві, передає УНІАН.

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      Він зауважив, що розвиток помісної православної церкви в Україні – це "фактично умова виживання країни сьогодні". 

      На проблему анексії Криму, війни на Донбасі накладається проблема виховання людей. Ми беремо і дивимось, хто їх виховував, що за православні армії на Донбасі бігають, які ідеї там на сьогодні домінують. Це ідеї так званого "русского миру", які прийшли в Україну через церкву,
      – наголосив Саган.

      За його словами, православ’я Московського патріархату віддаляється від ідеалу світового і переростає у політичне православ’я.

      "Воно сьогодні починає домінувати не тільки на теренах РФ, але й на теренах України. Це є велика проблема, тому що на сьогодні Московський патріархат починає дрейфувати від світового православ’я", – додав він.

      Релігієзнавець підкреслив, що українське православ’я має шанс вирватися із цього політичного православ’я і влитися у світове. Останнє, у свою чергу, отримало новий шанс відродитися через Томос про автокефалію Українській церкві. 

      Саган впевнений, що вихід України з юрисдикції Московського патріархату фактично запровадить перерозподіл світового православ’я. 

      "Українська ментальність часто втрачена під тиском не тільки російського телебачення, російських фільмів, але й церковних засобів масової інформації: проповідей у церквах, виховання дітей та молоді. Чого вчать у недільних школах в церквах Московського патріархату? Вчать любити Росію. І потім ми дивуємося, чому наші українці взяли в руки автомати і пішли воювати проти України, тому що нібито немає такої країни – їм про це з дитинства розповіли в церквах, що це "випадкове політичне утворення", яке претендує на якусь "штучну" мову", – підсумував релігієзнавець.

      Історія православної церкви: дивіться відео

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія УПЦ МП УПЦ КП Релігія Єдина помісна церква Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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