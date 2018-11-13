"Русский мир" прийшов в Україну через Московський патріархат, – релігієзнавець

Ідеї так званого "русского миру" прийшли в Україну саме через російську церкву. Тому, війна на Донбасі стала можливою і завдяки діяльності Московського патріархату на території країни.

Про це розповів релігієзнавець Олександр Саган на прес-конференції у Києві, передає УНІАН.

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Він зауважив, що розвиток помісної православної церкви в Україні – це "фактично умова виживання країни сьогодні".

На проблему анексії Криму, війни на Донбасі накладається проблема виховання людей. Ми беремо і дивимось, хто їх виховував, що за православні армії на Донбасі бігають, які ідеї там на сьогодні домінують. Це ідеї так званого "русского миру", які прийшли в Україну через церкву,

– наголосив Саган.

За його словами, православ’я Московського патріархату віддаляється від ідеалу світового і переростає у політичне православ’я.

"Воно сьогодні починає домінувати не тільки на теренах РФ, але й на теренах України. Це є велика проблема, тому що на сьогодні Московський патріархат починає дрейфувати від світового православ’я", – додав він.

Релігієзнавець підкреслив, що українське православ’я має шанс вирватися із цього політичного православ’я і влитися у світове. Останнє, у свою чергу, отримало новий шанс відродитися через Томос про автокефалію Українській церкві.

Саган впевнений, що вихід України з юрисдикції Московського патріархату фактично запровадить перерозподіл світового православ’я.

"Українська ментальність часто втрачена під тиском не тільки російського телебачення, російських фільмів, але й церковних засобів масової інформації: проповідей у церквах, виховання дітей та молоді. Чого вчать у недільних школах в церквах Московського патріархату? Вчать любити Росію. І потім ми дивуємося, чому наші українці взяли в руки автомати і пішли воювати проти України, тому що нібито немає такої країни – їм про це з дитинства розповіли в церквах, що це "випадкове політичне утворення", яке претендує на якусь "штучну" мову", – підсумував релігієзнавець.

Історія православної церкви: дивіться відео

11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.