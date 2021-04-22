Руйнація замість облаштування: в Одесі нищать природну скелю на пляжі "Зелений берег"

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В Одесі на скандальному пляжі "Зелений берег" почали руйнувати скелю. Трактор заїхав в море та почав ламати природній бар'єр.

Джерело:

"Одесса сейчас"

Цей пляж знаходиться між Чкалівським пляжем та "Дельфін". Останні кілька років на ньому нічого не відбувалося. Проте цьогоріч, підготовка йде "повним ходом".

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Що відомо про "Зелений берег"

  • Цю місцину ще називають пляжем Хмельницького-Саакашвілі.


Розташовання скелі / Фото "Одесса Сейчас"

  • Зв'язок очевидний: визволитель – загарбник.
  • Колишній нардеп збудував собі віллу на першій береговій лінії.


руйнація одеського пляжу / Фото "Одесса Сейчас"

  • А депутат Хмельницький, колишній очільник Одеської облаадміністрації виступав ініціатором відкриття пляжу для одеситів та туристів.
  • Проте ця історія не мала логічного кінця і на кілька років про "Зелений берег" усі забули.


"Ремонтні роботи" на пляжі / Фото "Одесса Сейчас"

  • Цьогоріч – підготовка до курортного сезону почала з "масштабної" підготовки.

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Руйнують скелю на пляжі / Фото "Одесса сейчас"