Руйнівна повінь у Франції: рівень води втричі перевищив норму
16:15, сьогодні 399 Читать новость на русском
Париж перетворюється у Венецію: столиця Франції потерпає від сильної повені. Рівень води у Сені вже втричі перевищив норму
Про це повідомляє Associated Press.
Тривалі дощі спричинили руйнівну повінь у Франції. Відтак всі круїзні мандрівки столицею тимчасово зупинені.
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Деякі ресторани занурились у воду. Сена вийшла з берегів, затопивши парки та дороги. Окрім цього, через стихію близько тисячі осель залишились без електроенергії, а у передмістях люди змушені пересуватись на човнах. Міська влада закликає триматись подалі від берегів річки. Також повідомляють, що через повінь вулиці Парижа заполонили щурі.
Повінь у Парижі
Джерело: 24 Канал
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