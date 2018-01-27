Руйнівна повінь у Франції: рівень води втричі перевищив норму

Париж перетворюється у Венецію: столиця Франції потерпає від сильної повені. Рівень води у Сені вже втричі перевищив норму

Про це повідомляє Associated Press.

Тривалі дощі спричинили руйнівну повінь у Франції. Відтак всі круїзні мандрівки столицею тимчасово зупинені.

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Деякі ресторани занурились у воду. Сена вийшла з берегів, затопивши парки та дороги. Окрім цього, через стихію близько тисячі осель залишились без електроенергії, а у передмістях люди змушені пересуватись на човнах. Міська влада закликає триматись подалі від берегів річки. Також повідомляють, що через повінь вулиці Парижа заполонили щурі.

Повінь у Парижі