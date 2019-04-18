Руйнівна пожежа в Нотр-Дам де Парі: чим унікальний величний собор у Франції

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері стала шоком не тільки для французів, а й для усього світу. Журналісти вже охрестили цю подію катастрофою для Європи й занепадом одного із найвеличніших соборів у світі.

Що трапилось із Собором Паризької Богоматері?

Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник.

Читайте також: Перейшли червону межу: на Rammstein рухнув шквал критики через новий кліп Deutschland

Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі.

Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов'язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".

Чому гасити пожежу було складно

Тепер потрібно повністю відновити дах, шпиль, який встановили у 19 столітті, а ще колони в нефі, годинник та кілька елементів архітектури. Однак, полум'я могло знищити набагато більше, якби не професіоналізм пожежників.



Що потрібно реставрувати у соборі

Річ у тім, що загасити із верхівки – нереально, а залучити пожежні вертольоти – погана ідея. Чому? Готичні конструкції Собору настільки старі й крихкі, що навіть найменший тиск або напір води могли б легко зруйнувати всю споруду.

За понад 12 годин роботи 400 пожежників таки приборкали вогонь й завдяки цьому Собор всередині не постраждав. Тому всі реліквії, які в ньому були, безпечно винесли із назовні.



Французький президент про пожежу в Парижі

У прес-службі Папи Франциска вже зазначили, що він шокований жахливою пожежею, яка розорила Нотр-Дам й своїми молитвами підтримує всіх, хто зіткнувся із цією драматичною ситуацією.

Le Pape est proche de la France, il prie pour les catholiques français et pour la population parisienne sous le choc du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale #NotreDame. Il assure de ses prières tous ceux qui s'efforcent de faire face à cette situation dramatique. — Alessandro Gisotti (@AGisotti) 16 квітня 2019 р.

Хто допомагатиме відновлювати собор

На щастя, гроші на реставрацію є: родина мільярдерів Піно, власників домів Gucci і Yves Saint Laurent, вже виділила на неї 100 мільйонів євро. Ще 100 мільйонів надасть французька нафтогазова корпорація Total. А цілих 200 – п'ята найбагатша людина планети Бернар Арно.

Крім того, 60 мільйонів євро надасть паризький й регіональний уряди разом. А ще очікуються гроші від Єврокомісії. На скільки потягне реставрація неясно, враховуючи, що повного огляду пошкоджень ще не провели.

Щоправда, головна проблема реставрації полягає не в грошах, а у складності роботи. Собор будували майже 700 років тому. Очевидно, що креслення і плани архітектури не збереглися до сьогоднішніх днів.

Читайте також: Найгучніші скандали та курйози в історії Євробачення: відео

Вихід несподівано знайшли журналісти і геймери. Художниця французької компанії Ubisoft спеціально для гри "Assassins Creed Unity" два роки розробляла 3D-модель собору Нотр-Дам-де-Парі. До всього цього додасться ще й повний план Собору, який кілька років тому за допомогою лазерного сканування зробив мистецтвознавець Ендрю Теллон.

У чому ж унікальність та особливість Нотр-Даму

У 13 столітті король Людовик 9-ий Святий викупив у венеціанців тереновий вінок й привіз його до французької столиці. Так, саме той, який був на голові Ісуса, коли його розіп'яли. Спеціально для цього вінка побудували молитовню Сент-Шапель.



Так виглядає одна з найбільших реліквій християнства

Відтоді Нотр-Дам став не тільки вмістилищем для реліквій, пов'язаних із християнством, а й культурною спадщиною, яка пережила не тільки війни, а й цивілізації.

А от щодо архітектурної унікальності, то однозначно стверджувати, що він неперевершений своїм ансамблем, не можна. Адже це – не єдиний готичний французький собор, який дожив до наших часів. У списку ще є Реймський, Шартрський, Стразбурзький, Собор святого Петра.

Проте безсумнівно, що катастрофа, яка трапилася 15 квітня, завдала сильний удар по Франції. Щорічно цю архітектурну пам'ятку відвідувало понад 13 мільйонів туристів. Собор став символом не тільки середньовічної епохи, а й цілого християнства.

Які французькі собори були реставровані раніше

А взагалі в історії Франції вистачає прикладів реставрації готичних соборів. Наприклад, після Першої світової постраждав Реймський собор Богоматері. Загалом у нього потрапило близько 300 снарядів. На реставрацію витратили мільйони євро та десятки років.



Реймський собор Богоматері Реймський собор Богоматері

А щодо самого Нотр-Даму, то його доведеться реставрувати не вперше. Наприкінці 15 століття могили й вітражі відновлювали з нуля, бо вони були повністю зруйнованими. А наприкінці французької революції кінця 1700-х років собор взагалі розікрали й потрощили.

Його відновлення почалося лише у 1841 році. До речі, шпиль, який зламався під час пожежі, звели якраз саме тоді. Сконструювали його із дубового каркасу і обшили свинцем.



Висота шпилю – 96 метрів

Загалом друга реставрація собору тривала 23 роки. А от щодо теперішнього відновлення – прогнози різні. Затягнутися вона може від 10 до 15 років.

Про те, які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі – читайте тут.

Про цікаві факти про Собор Паризької Богоматері – читайте тут.

Про те, як виглядає Нотр-Дам після пожежі – читайте тут.