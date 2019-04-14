Руйнівний торнадо пронісся Техасом: двоє дітей загинули – фото та відео з місця події

На місто Франклін, що розташоване в штаті Техас, пронісся торнадо, в результаті якого щонайменше дві дитини загинули, ще близько десятка людей постраждали.

Наразі відомо, що загинули діти, віком трьох і восьми років. Сталося це через те, що на автомобіль, в якому вони перебували разом з батьками, впало дерево.

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Інцидент стався близько 15-ї години за місцевим часом у суботу, 13 квітня. Смерть дітей була констатована на місці. Натомість їхні батьки сиділи на передніх сидіннях і не постраждали.

Торнадо обрушився на невелике місто Франклін. В результаті стихії було пошкоджено декілька будинків, дерева були вирвані з корінням. Ще двох постраждалих госпіталізували.

До того ж, все місто Франклін і сусідній Бремонд залишилися без електроенергії.

Наслідки торнадо у Франкліні: дивіться відео

#BREAKING: First glimpse of damage in Franklin, Texas after a tornado moved through the area. #TXwx pic.twitter.com/L65CJwxbQc — Nick Merianos (@NickMerianos) 13 апреля 2019 г.

Центр прогнозування штормів наголосив, що був помірний ризик (рівень 4 з 5) для жахливої погоди в суботу, 13 квітня, у частини нижньої долини Міссісіпі. А в неділю, 14 квітня, підвищений ризик (рівень 3 з 5) тягнеться від Атланти до Клівленду.



Прогноз шторму на неділю, 14 квітня, у Техасі