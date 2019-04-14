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      Руйнівний торнадо пронісся Техасом: двоє дітей загинули – фото та відео з місця події

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      Руйнівний торнадо пронісся Техасом: двоє дітей загинули
      Руйнівний торнадо пронісся Техасом: двоє дітей загинули / apnews.com

      На місто Франклін, що розташоване в штаті Техас, пронісся торнадо, в результаті якого щонайменше дві дитини загинули, ще близько десятка людей постраждали.

      Наразі відомо, що загинули діти, віком трьох і восьми років. Сталося це через те, що на автомобіль, в якому вони перебували разом з батьками, впало дерево.

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      Інцидент стався близько 15-ї години за місцевим часом у суботу, 13 квітня. Смерть дітей була констатована на місці. Натомість їхні батьки сиділи на передніх сидіннях і не постраждали.

      Торнадо обрушився на невелике місто Франклін. В результаті стихії було пошкоджено декілька будинків, дерева були вирвані з корінням. Ще двох постраждалих госпіталізували. 

      До того ж, все місто Франклін і сусідній Бремонд залишилися без електроенергії.

      Наслідки торнадо у Франкліні: дивіться відео

      Центр прогнозування штормів наголосив, що був помірний ризик (рівень 4 з 5) для жахливої погоди в суботу, 13 квітня, у частини нижньої долини Міссісіпі. А в неділю, 14 квітня, підвищений ризик (рівень 3 з 5) тягнеться від Атланти до Клівленду.

      Прогноз шторму на неділю, 14 квітня, у Техасі
      Прогноз шторму на неділю, 14 квітня, у Техасі

      blog_ava
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      Теги: Техас Стихійні лиха Жертви Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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