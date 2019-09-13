Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний

Київ багатий на історичні будинки, однак не всі вони перебувають у належному стані та вчасно реставруються. Ба більше, інколи їх навпаки не ремонтують, а підпалюють і намагаються знищити. І хоча з першого погляду, будинок з історією подібний на руїну, не варто забувати, що земля під ним коштує шалених грошей. Що переможе – пам'ять про історію чи гроші – читайте далі.

Ігор Сікорський – киянин та винахідник гелікоптера. В Україні плекають пам'ять про нього, називаючи вулиці, навчальні заклади та навіть аеропорт, прізвищем та ім'ям Сікорського. Про день народження великого українця писав навіть новообраний президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

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Однак будинок у Києві, де жив славетний інженер Сікорський, на жаль, виглядає не так яскраво і переможно як у фейсбуці. Наразі будинок є пам'яткою національного значення, але і це не врятувало його від руйнації. Він розташований у самісінькому центрі столиці – між Золотими воротами та Софійським собором.



Будинок Сікорських у Києві

Громадська діячка та правозахисниця Олена Терещенко переконує, що пам'ятку знищували цілком свідомо.

Цей будинок родини Сікорських кінця 19 сторіччя дуже яскраво ілюструє те, що відбувається з історичним обличчям Києва. Як будинки за безцінь захоплюються, потім абсолютно безкарно доводяться до стану руйнування з метою забудови земельної ділянки,

– наголосила Олена.

Ще у 2015 році будинку Сікорських обіцяли зовсім інше майбутнє. Тоді Міноборони планувало створити тут музей. Директор департаменту соціальної та гуманітарної політики Міноборони Валентин Федічев пояснив, що відомство мало намір включити цей дім до складу національного воєнно-історичного музею та облаштувати там не лише квартиру, або пам'ятний експонат, який призначений Сікорському, а в цілому повітроплавству на території України.



Міноборони планувало створити у будинку музей

А зараз у Міноборони кажуть, що коштів на музей немає. І сьогодні вже Київська мерія заявляє про готовність вкладатися в історію.

І місто готове вкласти кошти у реставрацію цього об'єкту, щоб він не стояв у такому стані, в якому він зараз перебуває. Бо пам'ятка дуже унікальна, розташовано в історичному місці. І там можна зробити чудовий музей імені Сікорського, в який будуть приїжджати американці та весь світ,

– сказав директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

Але все це можливо лише за умови, що будівля повернеться у власність Києва. Тільки тоді будуть виділені кошти з міського бюджету.

Журналіст програми "ЦРУ" оцінив стан будівлі, погулявши приміщеннями, але побачене його приголомшило: сліди від пожежі, в одному місці збереглися елементи декору, в інших – все валиться і немає перекриттів. Схоже, тут живуть безхатьки, а з 2015 року на балконі виросли дерева.

Виглядає жахливо, я тобі скажу. Там завалене перекриття. Між ним колись була стеля, там всередині половина будинку до четвертого поверху просто немає стелі,

– зауважив журналіст-розслідувач.

Якщо роками говорили про музей, то чому його досі немає?



Стан будинку просто вражає

Олена Терещенко заявила, що основну відповідальність за це має нести Міністерство оборони. У 2000 році воно віддало цю будівлю в оренду благодійному фонду.

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Кому належить благодійний фонд та чому будинок Сікорського руйнується – дивіться у програмі.