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      Рябошапка хоче перевірити справу Садового, щоб "зробити свої висновки"

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      Рябошапка хоче подивитися справу проти Садового / Колаж 24 каналу

      Кримінальне провадження, у якому фігурує міський голова Львова Андрій Садовий, хоче переглянути Генеральна прокуратура. Руслан Рябошапка 27 листопада заявив, що перевірить матеріали САП.

      "Зараз, наскільки я розумію, суд розглядає питання про обрання запобіжного заходу", – прокоментував генпрокурор Рябошапка журналістам у Києві ситуацію зі справою проти Садового. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

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      Ми звернулися в САП. Я теж хочу перевірити матеріали цього провадження, потім ми зробимо свої висновки,
      – заявив Рябошапка.

      САП 21 листопада вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк у 2015 році.

      Чи є у ГПУ інші провадження щодо Садового

      Рябошапка розповів, що про іншу справу щодо Садового дізнався зі ЗМІ. На його думку, та справа "швидше, політизована" і не є у сфері кримінальної юстиції.

      Є ще й інша справа, я вчора дізнався про неї з медіа: про те, що нібито суд зобов'язав Генпрокуратуру розпочати кримінальне провадження за фактом однієї із заяв Садового. Поки ми ще не отримували цього рішення,
      – пояснив генпрокурор.

      Мовиться про інформацію від пресслужби партії "Опозиційна платформа – За життя" щодо судового рішення: мовляв, за позовом кума Путіна Віктора Медведчука ГПУ тепер має відкрити справу щодо Андрія Садового, який у 2018 році пропонував обміняти Медведчука на полонених Кремлем українських моряків.

      Зауважимо, що сам Андрій Садовий сподівається на "успішний результат" справи САП щодо нього, а саму справу називає "політичною, дивною та заплутаною".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Справа Садового САП Андрій Садовий Руслан Рябошапка ГПУ Новини Львова
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