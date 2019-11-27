Рябошапка хоче перевірити справу Садового, щоб "зробити свої висновки"

Кримінальне провадження, у якому фігурує міський голова Львова Андрій Садовий, хоче переглянути Генеральна прокуратура. Руслан Рябошапка 27 листопада заявив, що перевірить матеріали САП.

"Зараз, наскільки я розумію, суд розглядає питання про обрання запобіжного заходу", – прокоментував генпрокурор Рябошапка журналістам у Києві ситуацію зі справою проти Садового. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

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Ми звернулися в САП. Я теж хочу перевірити матеріали цього провадження, потім ми зробимо свої висновки,

– заявив Рябошапка.

САП 21 листопада вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк у 2015 році.

Чи є у ГПУ інші провадження щодо Садового

Рябошапка розповів, що про іншу справу щодо Садового дізнався зі ЗМІ. На його думку, та справа "швидше, політизована" і не є у сфері кримінальної юстиції.

Є ще й інша справа, я вчора дізнався про неї з медіа: про те, що нібито суд зобов'язав Генпрокуратуру розпочати кримінальне провадження за фактом однієї із заяв Садового. Поки ми ще не отримували цього рішення,

– пояснив генпрокурор.

Мовиться про інформацію від пресслужби партії "Опозиційна платформа – За життя" щодо судового рішення: мовляв, за позовом кума Путіна Віктора Медведчука ГПУ тепер має відкрити справу щодо Андрія Садового, який у 2018 році пропонував обміняти Медведчука на полонених Кремлем українських моряків.

Зауважимо, що сам Андрій Садовий сподівається на "успішний результат" справи САП щодо нього, а саму справу називає "політичною, дивною та заплутаною".