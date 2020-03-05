Рябошапка: "Слуги народу" просили мене призначити своїх прокурорів і "порішати" деякі справи

У Верховній Раді зібрали достатньо підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Це питання можуть розглянути 5 березня на позачерговому засідання ВРУ. За словами самого генпрокурора, багато людей із цього списку підписантів приходили до нього раніше з "різними" проханнями.

Про це Рябошапка розповів у коментарі 24 каналу.

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Він зазначив, що по деяких особах зі списку є провадження.

"Є декілька з них. Зокрема, один із них Кива, який дуже безстрашний на комітеті, але який декілька разів не з'являвся до слідчих для того, щоби прослухати повідомлення про підозру, підписатися і прийти до суду. Є й інші, але я поки що не можу про них говорити", – сказав генпрокурор.

Рябошапка наголосив, що список видається йому дуже "смішним", адже багато його підписантів приходили до нього з певними проханнями.

Взагалі цей список для мене дуже смішний, тому що там багато людей зі "Слуги народу", які приходили до мене, щось просили: десь призначити свого прокурорчика чи щось із справами зробити,

– підкреслив Рябошапка.

Також він додав: доволі дивно, що його роботу оцінили, навіть не прослухавши звіт.

"Люди оцінили, що робота негативна. Щодо звіту генпрокурора вони вже розібралися. Деякі з них закінчили тільки школу, але зате вони вже розуміють як працює Офіс генпрокурора. Деякі з них по складах читають і їм тяжко говорити словами, зате вони знають, як має працювати прокуратура. Ще до звіту вони вже зробили висновки", – поскаржився генпрокурор.

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Рябошапка впевнений, що його відставка – це політизація роботи.

Нікому не потрібна така прокуратура. Вони побачили, що нічого вирішити в цій прокуратурі вони не можуть. Вони бачать, що не можуть вирішити в НАБУ. "Парєшать". Є конструкція, коли НАБУ працює з Офісом генпрокурора, і це може призвести до неприємних наслідків для певних олігархів і їх підручних. І очевидно, що це починає викликати занепокоєння,

– пояснив голова ГПУ.

Він підкреслив, що наразі є хороший прогрес по справі Приватбанку і Укрнафти. "І ці всі речі починають чи змушують деяких людей рухатися все швидше і цинішніше. Ці депутати, які ініціювали (збір підписів – 24 канал), пов'язані із людьми, які бояться тих справ, про які я тільки що говорив", – підсумував Рябошапка.

Що відомо про можливу відставку Рябошапки

У Раді зібрали підписи за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Оскільки подання про висловлення недовіри генпрокурору набрало необхідну кількість підписів, його зареєстрували в Раді. Почав збирати підписи та зареєстрував відповідну постанову нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Питання про можливу відставку можуть розглянути на позачерговому засідання Ради 5 березня.

Дивіться відео, де Рябошапка пояснив ситуацію з його можливою відставкою