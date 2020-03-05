Рябошапку на Іонушаса: як зміна генпрокурора може вплинути на реформи

У Верховній Раді вирішують долю генпрокурора й думають призначення на його місце депутата від "Слуги народу" Сергія Іонушаса. Навіщо знадобилось змінювати Руслана Рябошапку у розпал реформи прокуратури, розбирався журналіст сайту 24 каналу.

Самі фігуранти обговорення – Руслан Рябошапка та Сергій Іонушас, уникають конкретних відповідей на питання журналістів. До речі, Рябошапка позитивно відгукується про свого ймовірного наступника.

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Своєю чергою, Іонушас підтвердив, що його кандидатуру обговорювали на засіданні фракції "Слуга народу", проте він вважає, що наразі зарано говорити про зміну генпрокурора.

Чому хочуть звільнити Рябошапку?

за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;

за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;

жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що він не задоволений Русланом Рябошапкою, бо він не "посадив" Петра Порошенка.

За словами Арахамії, він особисто голосуватиме за відставку Рябошапки на позачерговому засіданні Верховної Ради, 5 березня. Він звинуватив не лише генпрокурора, а й усю його команду у відмові підписувати підозру Порошенку.

Руслан Рябошапка / фото: Офіс Президента України

Водночас Рябошапка, відповідаючи на питання нардепів, заперечив, що в Офісі президента від нього вимагали підписати підозри Петру Порошенку. За його словами, жодного тиску на нього через це питання не здійснювали.

Рябошапка вважає, що причиною ініціативи щодо його відставки є кримінальні справи по Укрнафті.

Про це він сказав в кулуарах Ради після засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, на якому підтримали його відставку, повідомляє Укрінформ.

Є справи по Укрнафті, і ці речі змушують деяких людей рухатися все швидше і цинічніше,

– сказав Рябошапка, коментуючи рішення комітету.

За його словами, "депутати, які ініціювали збір підписів є тими, хто пов'язаний з людьми, які бояться тих справ, про які я щойно сказав".

Рябошапка зазначив, що через це зривається процес переатестації прокурорів, який проходить у рамках великої реформи прокуратури.

Що встиг змінити у роботі прокуратури Руслан Рябошапка?

Як відомо, президент доручив генеральному прокурору провести реформу. Для цього був підготовлений відповідний закон, а технічно-матеріальне забезпечення надала міжнародна спільнота, яка зацікавлена у тому щоб в Україні працювала сучасна й ефективна, а головне незалежна прокуратура.

За півроку роботи Руслану Рябошапці вдалося зробити наступне:

Проведена переатестація Офісу генерального прокурора – 40% працівників було звільнено. Вони не пройшли перевірку.

Зі слів голови аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тетяни Хутор, ці працівники не відповідали в основному такому критерію як компетентність.

Залишилось 610 людей, 450 звільнено. Перевіряли компетенцію, етику та доброчесність працівників. Більшість з тих, кого було звільнено виявилися недостатньо компетентними та не дотягували по доброчесності,

– підкреслила експертка.

Також було оголошено набір нових людей на 100 вакансій. Цей відбір наразі триває.

Тетяна Хутор / фото з її сторінки у Facebook

Завершився й другий етап атестації в регіонах. Там тестування показало, що 20% працівників прокуратури не відповідають критеріям.

Крім того, при Руслані Рябошапці була сформована нова система оцінки роботи прокурора, розповіла Тетяна Хутор.

Зараз не рахують кількість справ й документів. Перейшли від кількісної оцінки роботи до якісної.

Також була проведена ще одна реформа – генпрокурор усунув себе від процедури призначення-звільнення працівників прокуратури. Цим тепер займається відповідна кадрова комісія, в яку входять представники міжнародних організації (50%).

Чи буде продовжена реформа у разі звільнення Руслана Рябошапки?

Тетяна Хутор переконана, що реформа була сильно зав’язана на особі Руслана Рябошапки.

Він встиг налагодити добрі взаємовідносини з міжнародними партнерами, які забезпечили проведення цієї реформи. У Рябошапки була політична воля для проведення змін,

– зазначила Хутор.

Експертка вважає, що реформу необхідно обов’язково продовжувати. Проте невідомо чи буде підтримувати її новий генеральний прокурор. А ним може бути, нагадаємо, Сергій Іонушас. Що про нього відомо?

Хто такий Сергій Іонушас?

Народився 18 жовтня 1979 року в Росії. У 1996 році закінчив Києво-Печерський ліцей. У 2002 році вступив до інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016 році Сергій Іонушас навчався в CAPS Business School.

Кар’єра

Сергій Іонушас ще під час навчання в університеті працював у компанії Attorney at Law. У 2008 році перейшов у компанію Patent Attorney. Іонушас працював адвокатом, юристом, захищаючи авторські права та промислову діяльність. Також ймовірний гепрокурор Сергій Іонушас є членом Асоціації працівників і Асоціації адвокатів України.

Сергій Іонушас / фото з його сторінки у Facebook

У 2019 році він виступав довіреною особою Володимира Зеленського під час виборів Президента України.

Іонусаш брав участь в парламентських виборах від партії "Слуга народу". Він досі є народним депутатом від цієї фракції.

Декларація

Сергій Іонушас у декларації за 2018 рік подав інформацію, що в його власності перебувають квартира, житловий будинок, земельна ділянка та гараж. Також у нього є автомобіль Porsche.

Іонушас отримав 58 тисяч 650 гривень зарплати у компанії ТОВ ЮФ "ГЕЛОН". Також за роботу в компаніях ТОВ "КОНСІОН" і ТОВ "ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК" він отримав понад 137 тисяч гривень.

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Він також задекларував страхові виплати у розмірі 234 тисяч 713 гривень та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 3 мільйони 956 тисяч 864 гривні.