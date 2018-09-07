Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею

Ірландський лоукостер Ryanair запустить 17 нових рейсів з Польщі , 7 з яких курсуватимуть між Польщею та Україною.

Про це повідомили в ТЦС.

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Зазначається, що з Варшави заплановані 4 нові рейси (Амман, Київ, Львів, Марсель); з Бидгоща – 2 (Глазго і Київ); з Кракова – 5 (Амман, Бордо, Гамбург, Київ, Львів); з Познані – 3 (Корк, Київ, Стокгольм); з Вроцлава – 1 (Київ).

Також в Ryanair повідомили, що наступного року компанія планує розмістити на своїх польських базах в Варшаві (Модлін) і Кракові по одному літаку.

Враховуючи впровадження запланованих рейсів компанія планує наступного року перевезти на своїх польських рейсах 12,5 мільйонів пасажирів.

Нагадаємо, 3 вересня найбільший європейський лоукост-перевізник Ryanair розпочав польоти з України. Лоукостер літатиме з Києва та Львова у 16 міст Європи.