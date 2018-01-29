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Ryanair готується літати з українського міста, близького до АТО

20:41, сьогодні 166 Читать новость на русском
Ryanair може полетіти до Харкова вже 2019 року
Ryanair може полетіти до Харкова вже 2019 року / Соцмережі

Аеропорт "Харків" веде перемовини з популярною лоукост-авіакомпанією Ryanair, відтак упродовж найближчого року авіаперевізник може здійснювати рейси з цього з цього східноєвропейського міста.

Про розповів комерційний директор аеропорту "Харків" Владислав Ільїн у коментарі "Центру транспортних стратегій".

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"З іншими лоукостерами ми також спілкуємося, наприклад, з тими ж Ryanair. У них, як і інших бюджетних авіаперевізників, однією із основних вимог є виконання якомога більшої кількості коротких рейсів протягом доби". – підкреслив представник менеджменту харківського летовища.

За його словами, Харків програє через своє географічне положення.

Наприклад, якщо з Катовіце до Львова летіти приблизно годину, то в Харків на годину довше. Аналогічно і по інших напрямках до Європи. Однак повернення Wizz Air є позитивним сигналом для Ryanair і для інших авіакомпаній. Думаю, якщо не в поточному, то в наступному році є дуже хороші шанси на те, що Ryanair може полетіти до Харкова,
– додав Ільїн.

Нагадаємо, планувалося, що з жовтня 2017 року українці зможуть подорожувати найдешевшим європейським лоукостом Ryanair. Літаки ірландської авіакомпанії мали здійснювати рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами.

Проте 10 липня на офіційному сайті лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".

Теги: Новини Харкова Новини України Новини політики авіація Ryanair
Джерело: 24 Канал
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