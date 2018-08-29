Ryanair літатиме з України вже з понеділка: напрямок, розклад і ціни

У понеділок, 3 вересня, ірландський лоукостер Ryanair здійснить перший рейс з України.

Лоукостером, який нарешті зайшов на український ринок, можна буде дістатись з Києва до Берліна, починаючи з 3 вересня.

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З вересня 2018 року з аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль – Берлін-Шенефельд,

– повідомили у прес-службі аеропорту.

За цим маршрутом Ryanair буде здійснювати чотири рейси на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця і неділя.

Щоправда, квитки на перші рейси лоукостера доволі недешеві.

Так, квиток на 3 вересня з Києва до Берліна обійдеться у майже 142 євро, 5 вересня – можна дістатись за 120 євро, а у п'ятницю 7 вересня – майже 200 євро.



Ryanair полетить з України 3 вересня

Окрім Києва, лоукостер вже з жовтня розпочне літати зі Львова.

З Києва лоукостер літатиме у 12 міст шести країн Європи:

Київ – Барселона

Київ – Братислава

Київ – Гданськ

Київ – Краків

Київ – Лондон (Станстед)

Київ – Вільнюс

Київ – Вроцлав

Київ – Познань

Київ – Стокгольм (Скавста)

Київ – Варшава (Модлін)

Київ – Берлін (Шенефельд)

Київ – Бидгощ

Зі Львова відомо про 5 напрямків:

Львів – Дюссельдорф (Веце)

Львів – Краків

Львів – Лондон (Станстед)

Львів – Меммінген

Львів – Варшава (Модлін)

Напередодні Ryanair оголосив про зміну правил перевезень ручної поклажі.