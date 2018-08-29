Ryanair літатиме з України вже з понеділка: напрямок, розклад і ціни
У понеділок, 3 вересня, ірландський лоукостер Ryanair здійснить перший рейс з України.
Лоукостером, який нарешті зайшов на український ринок, можна буде дістатись з Києва до Берліна, починаючи з 3 вересня.
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З вересня 2018 року з аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль – Берлін-Шенефельд,
– повідомили у прес-службі аеропорту.
За цим маршрутом Ryanair буде здійснювати чотири рейси на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця і неділя.
Щоправда, квитки на перші рейси лоукостера доволі недешеві.
Так, квиток на 3 вересня з Києва до Берліна обійдеться у майже 142 євро, 5 вересня – можна дістатись за 120 євро, а у п'ятницю 7 вересня – майже 200 євро.
Ryanair полетить з України 3 вересня
Окрім Києва, лоукостер вже з жовтня розпочне літати зі Львова.
З Києва лоукостер літатиме у 12 міст шести країн Європи:
Київ – Барселона
Київ – Братислава
Київ – Гданськ
Київ – Краків
Київ – Лондон (Станстед)
Київ – Вільнюс
Київ – Вроцлав
Київ – Познань
Київ – Стокгольм (Скавста)
Київ – Варшава (Модлін)
Київ – Берлін (Шенефельд)
Київ – Бидгощ
Зі Львова відомо про 5 напрямків:
Львів – Дюссельдорф (Веце)
Львів – Краків
Львів – Лондон (Станстед)
Львів – Меммінген
Львів – Варшава (Модлін)
Напередодні Ryanair оголосив про зміну правил перевезень ручної поклажі.