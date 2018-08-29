12:07
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ryanair літатиме з України вже з понеділка: напрямок, розклад і ціни

1605 Читать новость на русском
Ryanair здійснить перший рейс з України 3 вересня
Ryanair здійснить перший рейс з України 3 вересня / Getty images

У понеділок, 3 вересня, ірландський лоукостер Ryanair здійснить перший рейс з України.

Лоукостером, який нарешті зайшов на український ринок, можна буде дістатись з Києва до Берліна, починаючи з 3 вересня.

Дивіться також: Лоукостери в Україні: куди літають і як заробляють на неуважних пасажирах

З вересня 2018 року з аеропорту "Бориспіль" відбудеться запуск першого рейсу авіакомпанії Ryanair Київ-Бориспіль – Берлін-Шенефельд,
– повідомили у прес-службі аеропорту.

За цим маршрутом Ryanair буде здійснювати чотири рейси на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця і неділя.

Щоправда, квитки на перші рейси лоукостера доволі недешеві.

Так, квиток на 3 вересня з Києва до Берліна обійдеться у майже 142 євро, 5 вересня – можна дістатись за 120 євро, а у п'ятницю 7 вересня – майже 200 євро.

Ryanair Київ Берлін розклад ціни
Ryanair полетить з України 3 вересня

Окрім Києва, лоукостер вже з жовтня розпочне літати зі Львова.

З Києва лоукостер літатиме у 12 міст шести країн Європи:

Київ – Барселона

Київ – Братислава

Київ – Гданськ

Київ – Краків

Київ – Лондон (Станстед)

Київ – Вільнюс

Київ – Вроцлав

Київ – Познань

Київ – Стокгольм (Скавста)

Київ – Варшава (Модлін)

Київ – Берлін (Шенефельд)

Київ – Бидгощ

Зі Львова відомо про 5 напрямків:

Львів – Дюссельдорф (Веце)

Львів – Краків

Львів – Лондон (Станстед)

Львів – Меммінген

Львів – Варшава (Модлін)

Напередодні Ryanair оголосив про зміну правил перевезень ручної поклажі.

 

Теги: Новини України авіація Новини Києва Новини Борисполя Ryanair
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Бразильці "Шахтаря" коштували, як 3-4 футбольні школи, – у "Динамо" прокоментували можливу натуралізацію гравців
 31 липня 2016 , 13:39
Коноплянка дебютує у стартовому складі "Шальке" проти "Баварії"
 9 вересня 2016 , 20:37
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук