Ryanair не сподівається на відновлення польотів у червні

Ірландський лоукостер Ryanair не сподівається на суттєве відновлення рейсів у травні та червні. На цей час очікують здійснювати до 1% запланованого обсягу польотів. Авіакомпанія сподівається відновити попит на перельоти та тарифи до рівня 2019 року аж влітку 2022 року.

Прогноз авіакомпанії Ryanair щодо відновлення рейсів є песимістичним, про це свідчить звіт лоукостера для інвесторів.

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З квітня по червень очікується відновлення менше, ніж 1% запланованого обсягу польотів,

– йдеться у звіті.

Прогнози на 2020 – 2021 роки

Авіакомпанія сподівається повернутися до часткового виконання польотів у період з липня по вересень. Однак не розраховує навіть на досягнення 50% від початкової цілі. Попередньо у цей період планували перевезти 44 мільйонів пасажирів.

Ryanair прогнозує, що до кінця березня 2021 року послугами компанії скористаються до 100 мільйонів пасажирів. Це на 35% менше, ніж початкова ціль у кількості 154 мільйонів.

Підтримка урядами Європи традиційних авіакомпаній

Крім того, керівництво Ryanair непокоїть те, що європейські уряди масово підтримують традиційні авіакомпанії. Через це галузь лоукостер-сегменту страждатиме.

Наразі відомо про щонайменше 30 мільярдів євро державної допомоги для авіакомпаній Lufthansa Group, AirFrance-KLM Group, TUI Group, Alitalia, SAS, Norwegian, Finnair та інших.

Державна допомога порушує правила конкуренції в ЄС. Ryanair оскаржуватиме таку дискримінаційну допомогу в європейських судах.

Відновлення докризового попиту на польоти

Лоукостер тепер очікує відновлення попиту на перельоти та тарифи (до рівня 2019 року) аж влітку 2022 року.

Ryanair невдовзі представить програму реструктуризації. Її впроваджуватимуть з липня 2020 року.

Відповідно до програми планують

звільнити 3 тисячі працівників;

знизити зарплати;

закрити низку баз по усій Європі;

авіакомпанія перегляне свої попередні плани щодо замовлення нових літаків.

Що відомо про заборону польотів в Україні через коронавірус? У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками. Схожі карантинні обмеження ввели й інші країни світу.