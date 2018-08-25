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Ryanair обмежить безкоштовне провезення ручної поклажі

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Ryanair обмежить провезення ручної поклажі
Ryanair обмежить провезення ручної поклажі / Фото з відкритих джерел

Від листопада 2018 року авіакомпанія Ryanair обмежить кількість ручної поклажі на борту своїх літаків.

Про це повідомляє avianews.

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Так, після 1 листопада пасажири, які братимуть з собою великий предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х20 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів, зможуть це зробити, лише сплативши послугу пріоритетної посадки вартістю 6 євро (поклажу можна взяти в салон) або багажний збір 8 євро (предмет поклажі здається в багаж) під час бронювання квитка.

Вартість збільшується до 8 і 10 євро відповідно, якщо послуги оплачуються після покупки квитка.

Пасажири, які не платитимуть за пріоритетну посадку, матимуть можливість провозити безкоштовно тільки один невеликий предмет ручної поклажі.

Габарити такого предмета, який дозволять брати в салон літака, збільшаться з 35х20х20 сантиметрів до 40х20х25 сантиметрів. При цьому нові контрольні рамки в аеропортах будуть розраховані з запасом на предмети з габаритами до 42х20х30 сантиметрів.

Нові правила будуть застосовуватись до всіх бронювань квитків, зроблених з 1 вересня 2018 року.

За словами представників ірландського лоукостера, зміна умов провезення речей аргументували тим, що поточна політика щодо ручної поклажі призводить до затримок і не дозволяє забезпечити короткі 25-хвилинні розвороти літаків між рейсами.

Наразі компанія дозволяє всім пасажирам безкоштовно провозити з собою основний предмет ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів і особисту річ з габаритами до 35x20x20 сантиметрів без обмеження по вазі. 

Нагадаємо, нещодавно Ірландський лоукостер Ryanair влаштував великий розпродаж авіаквитків на всі напрямки з України. У жовтні Ryanair розпочне польоти зі столичного аеропорту "Бориспіль" та з аеропорту "Львів".

Теги: авіація Ryanair
Джерело: 24 Канал
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