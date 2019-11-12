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      Ryanair оголосив розпродаж квитків за маршрутом, який скасувала МАУ

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      Ryanair розпродує квитки з Києва в Краків
      Ryanair розпродує квитки з Києва в Краків / planetofhotels.com

      Лоукостер Ryanair почав розпродаж "рятувальних" квитків на рейси маршруту Київ-Краків вартістю від 9,99 євро (приблизно 270 гривень). Пропозицією можна скористатися до 14 листопада.

      Ірландський лоукостер анонсував розпродаж квитків на рейси Київ-Краків. До такого кроку авіакомпанія вдалася, щоб допомогти клієнтам скасованого МАУ рейсу, повідомили на avianews.com.

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      Ryanair запускає "рятувальні" тарифи на своєму маршруті Київ-Краків, який компанія здійснює 5 разів на тиждень, аби перевезти клієнтів, які постраждали від скасування МАУ свого київського маршруту з січня 2020 року,
      – йдеться в заяві лоукоста.

      Квитки вже можна забронювати та купити на сайті авіакомпанії. Зазначається, що акційна пропозиція діятиме лише до 00:00 14 листопада.

      Зверніть увагу! Ryanair літає за маршрутом Київ-Краків п’ять разів на тиждень. На момент публікації новини квитки вартістю 9,99 євро на період від січня до березня 2020 року були доступні на 13, 16, 19, 27, 29, січня та 19 лютого.

      Що відомо про закриття рейсу Київ-Краків авіакомпанії МАУ? 7 листопада МАУ повідомила, що із січня 2020 року припиняє виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом. Такий крок в авіакомпанії пояснили спробою повернутися в зону беззбитковості.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: авіація Транспорт Ryanair МАУ
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