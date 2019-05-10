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      Ryanair почне частіше літати до Польщі, Словаччини та Іспанії

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      Ryanair
      Ryanair / Фото з відкритих джерел

      Восени ірландський лоукостер Ryanair збільшить частоту маршрутів за декількома напрямками з України, зокрема до Братислави, Кракова та Барселони.

      Про це свідчить розклад лоукоста, передає Avianews.

      Читайте також: Відомий лоукостер літатиме з Києва до Відня щодня

      Київ – Братислава

      Так, з 27 жовтня частота рейсів сполучення Київ – Братислава збільшиться з двох до трьох польотів на тиждень – до перельотів по понеділках і четвергах з'явиться ще один – по неділях.

      Київ – Краків

      З 28 жовтня Ryanair збільшить свою присутність на лінії Київ – Краків з чотирьох до п'яти рейсів на тиждень. Якщо зараз польоти на цьому маршруті виконуються по вівторках, четвергах, суботах і неділях, то в зимовому розкладі літаки літатимуть по понеділках, середах, четвергах, п'ятницях і неділях.

      Київ – Барселона

      Третє розширення стосуватиметься напрямку Київ – Барселона. З 2 листопада польоти на цьому напрямку літаки Ryanair також будуть виконувати п'ять разів на тиждень, замість чотирьох. На додаток до рейсів по понеділках, середах, п'ятницях і неділях у розклад додано рейс по суботах.

      Що відомо про Ryanair?Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії, з головним офісом у Дубліні. Ryanair мав почати літати з України з жовтня 2017 року. Проте 10 липня на офіційному сайті авіакомпанії з'явилося повідомлення про те, що Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".

      Зрештою, після досягнення остаточних домовленостей з українською стороною у 2018 році лоукост офіційно таки зайшов в Україну.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Ryanair авіація Новини Польщі Словаччина
      Джерело: 24 канал
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