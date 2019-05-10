Ryanair почне частіше літати до Польщі, Словаччини та Іспанії

Восени ірландський лоукостер Ryanair збільшить частоту маршрутів за декількома напрямками з України, зокрема до Братислави, Кракова та Барселони.

Про це свідчить розклад лоукоста, передає Avianews.

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Київ – Братислава

Так, з 27 жовтня частота рейсів сполучення Київ – Братислава збільшиться з двох до трьох польотів на тиждень – до перельотів по понеділках і четвергах з'явиться ще один – по неділях.

Київ – Краків

З 28 жовтня Ryanair збільшить свою присутність на лінії Київ – Краків з чотирьох до п'яти рейсів на тиждень. Якщо зараз польоти на цьому маршруті виконуються по вівторках, четвергах, суботах і неділях, то в зимовому розкладі літаки літатимуть по понеділках, середах, четвергах, п'ятницях і неділях.

Київ – Барселона

Третє розширення стосуватиметься напрямку Київ – Барселона. З 2 листопада польоти на цьому напрямку літаки Ryanair також будуть виконувати п'ять разів на тиждень, замість чотирьох. На додаток до рейсів по понеділках, середах, п'ятницях і неділях у розклад додано рейс по суботах.

Що відомо про Ryanair?Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії, з головним офісом у Дубліні. Ryanair мав почати літати з України з жовтня 2017 року. Проте 10 липня на офіційному сайті авіакомпанії з'явилося повідомлення про те, що Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".



Зрештою, після досягнення остаточних домовленостей з українською стороною у 2018 році лоукост офіційно таки зайшов в Україну.