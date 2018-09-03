Ryanair в Україні: Порошенко привітав лоукостер свіжими цифрами про безвіз
3 вересня найбільший європейський лоукостер Ryanair здійснив перший пасажирський рейс з України.
Зі столичного аеропорту "Бориспіль" літаком Ryanair полетіли перші українців до Берліна.
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Перший рейс лоукостера з України не обійшловся без святкових урочистестей: міністр інфраструктури Володимир Омелян перерізав червону стрічку, а довгочікуваний літак Ryanair у "Борисполі" символічно "обмили".
Привітав перший рейс ірландського лоукостера з України у Петро Порошенко.
У своєму Twitter він нагадав про безвіз, який вже понад рік діє між Україною та більшістю країн ЄС.
Від початку дії безвізу країни ЄС відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч наших громадян. Це – очевидний приклади того, що безвізовий режим з ЄС успішно працює,
– написав Порошенко.
Безвізовий режим між Україною та Євросоюзом почав діяти 11 червня 2017 року.
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