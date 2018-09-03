Ryanair в Україні: Порошенко привітав лоукостер свіжими цифрами про безвіз

3 вересня найбільший європейський лоукостер Ryanair здійснив перший пасажирський рейс з України.

Зі столичного аеропорту "Бориспіль" літаком Ryanair полетіли перші українців до Берліна.

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Перший рейс лоукостера з України не обійшловся без святкових урочистестей: міністр інфраструктури Володимир Омелян перерізав червону стрічку, а довгочікуваний літак Ryanair у "Борисполі" символічно "обмили".

Привітав перший рейс ірландського лоукостера з України у Петро Порошенко.

У своєму Twitter він нагадав про безвіз, який вже понад рік діє між Україною та більшістю країн ЄС.

Від початку дії безвізу країни ЄС відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч наших громадян. Це – очевидний приклади того, що безвізовий режим з ЄС успішно працює,

– написав Порошенко.

Від початку дії безвізу країни ЄС відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч наших громадян. Це – очевидний приклади того, що безвізовий режим з ЄС успішно працює.



Рейс з Києва до Берліна, який запустив сьогодні @Ryanair, - один із 12 маршрутів, які здійснюватиме авіакомпанія#Безвіз pic.twitter.com/PWf8bcwnkp — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 вересня 2018 р.

Безвізовий режим між Україною та Євросоюзом почав діяти 11 червня 2017 року.

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