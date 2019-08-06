Ryanair вдвічі збільшить кількість маршрутів за рік

Поява лоукостів сприяє тому, що українці стали більше літати за кордон. За останній рік лоукостер Ryanair планує збільшити кількість маршрутів із України вдвічі. Замість 17-ти, як їх було минулої осені, цьогоріч у листопаді їх буде вже 40.

Окрім Києва і Львова, літати можна буде з Одеси і Харкова.

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Одночасно з цим, число рейсів з України збільшиться з 52 до 113 в тиждень. У ці дані також включені два напрямки дочірної компанії Ryanair – Laudamotion.

Розширення маршрутів Ryanair за рік:

Київ

• від 12 напрямків та 38 рейсів на тиждень (у 2018 році) до 26 напрямків та 80 рейсів на тиждень (у 2019 році)

Львів

• все залишиться так само – 5 напрямків та 14 рейсів на тиждень (як у 2018 році, так і в 2019 році)

Одеса

• у 2018 році рейси не виконувалися – до 6 напрямів та 13 рейсів на тиждень (у 2019 році)

Харків

• у 2018 році рейси не виконувалися – до 3 напрямків та 6 рейсів на тиждень (у 2019 році)

Що відомо про Ryanair?Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, головний офіс компанії й сьогодні розташований в ірландському Дубліні. У 2018 році лоукостер офіційно почав працювати в Україні. Загалом літаки Ryanair здійснюють рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко.

До слова, із набуттям безвізу, авіакомпанії та аеропорти України показують рекордні темпи росту пасажиропотоку. Лише за 2018 рік авіатранспортом скористалися більше 12-ти мільйонів українців.