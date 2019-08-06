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      Ryanair вдвічі збільшить кількість маршрутів за рік

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      Лоукостер Ryanair планує збільшити вдвічі кількість маршрутів за рік
      Лоукостер Ryanair планує збільшити вдвічі кількість маршрутів за рік / Фото з відкритих джерел

      Поява лоукостів сприяє тому, що українці стали більше літати за кордон. За останній рік лоукостер Ryanair планує збільшити кількість маршрутів із України вдвічі. Замість 17-ти, як їх було минулої осені, цьогоріч у листопаді їх буде вже 40.

      Окрім Києва і Львова, літати можна буде з Одеси і Харкова.

      Зверніть увагу! Ryanair влаштував масштабний розпродаж квитків: ціни та напрямки

      Одночасно з цим, число рейсів з України збільшиться з 52 до 113 в тиждень. У ці дані також включені два напрямки дочірної компанії Ryanair – Laudamotion.

      Розширення маршрутів Ryanair за рік:

      Київ

      • від 12 напрямків та 38 рейсів на тиждень (у 2018 році) до 26 напрямків та 80 рейсів на тиждень (у 2019 році)

      Львів

      • все залишиться так само – 5 напрямків та 14 рейсів на тиждень (як у 2018 році, так і в 2019 році)

      Одеса

      • у 2018 році рейси не виконувалися – до 6 напрямів та 13 рейсів на тиждень (у 2019 році)

      Харків

      • у 2018 році рейси не виконувалися – до 3 напрямків та 6 рейсів на тиждень (у 2019 році)

      Що відомо про Ryanair?Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, головний офіс компанії й сьогодні розташований в ірландському Дубліні. У 2018 році лоукостер офіційно почав працювати в Україні. Загалом літаки Ryanair здійснюють рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко.

      До слова, із набуттям безвізу, авіакомпанії та аеропорти України показують рекордні темпи росту пасажиропотоку. Лише за 2018 рік авіатранспортом скористалися більше 12-ти мільйонів українців. 

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      Теги: Новини України Ryanair авіація Новини Одеси Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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