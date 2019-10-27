Ryanair відкрив рейс з Харкова до Вільнюса

У аеропорту "Харків" 27 жовтня стартували прямі рейси до столиці Литви Вільнюса від авіакомпанії Ryanair.

Рейси здійснюватимуться регулярно двічі на тиждень – у середу та неділю. Час польоту – 1 година 45 хвилин.

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Зазначимо, що авіакомпанія Ryanair зайшла на український ринок у 2018 році. Авіаперевізник здійснює рейси з таких українських міст: Києва (аеропорт "Бориспіль"), Львова, Харкова та Одеси, а з 25 грудня 2019 року і з Херсону.

Фото з урочистого відкриття рейсу Харків – Вільнюс:

Що відомо про Ryanair? Авіакомпанія Ryanair є найбільшим лоукостером в Європі. Володіючи парком з 275 літаків Boeing 737-800 Next Generation, Ryanair перевезла в 2011 році понад 76 мільйони пасажирів. Авіакомпанія виконує більше 1400 рейсів в день з 44 своїх баз.



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