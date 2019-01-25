Ryanair відкриє для України чотири нові напрямки

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня 2019 року відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини.

Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга. У прес-службі авіакомпанії зазначили, що всі рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.

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Крім того, у зв'язку з цією подією компанія запустила розпродаж квитків з Києва та Львова на всі рейси зі знижкою до 20% для поїздок у період з квітня по червень.

Пропозиція скінчиться опівночі в суботу,

– йдеться у повідомленні.

Ціна квитків стартує від 69 євро у обидві сторони Німеччини.



Скріншот з офіційного сайту авіакомпанії Ryanair

Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.