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      Ryanair відкриє для України чотири нові напрямки

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      Ryanair відкриє для України чотири нові напрямки
      Ryanair відкриє для України чотири нові напрямки / ryanair.com

      Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня 2019 року відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини.

      Рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга. У прес-службі авіакомпанії зазначили, що всі рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.

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      Крім того, у зв'язку з цією подією компанія запустила розпродаж квитків з Києва та Львова на всі рейси зі знижкою до 20% для поїздок у період з квітня по червень.

      Пропозиція скінчиться опівночі в суботу,
      – йдеться у повідомленні.

      Ціна квитків стартує від 69 євро у обидві сторони Німеччини.

      авіаперевізник ryanair київ німеччина
      Скріншот з офіційного сайту авіакомпанії Ryanair

      Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.

      Теги: Новини України Новини Києва Ryanair авіація
      Джерело: 24 канал
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