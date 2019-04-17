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      Ryanair відкриє ще один рейс з Одеси

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      Ryanair відкриє ще один рейс з Одеси
      Ryanair відкриє ще один рейс з Одеси / Фото з відкритих джерел

      Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з 29 жовтня відкриє новий напрямок з Одеси до польського міста Гданськ.

      Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень – щовівторка і щосуботи.

      Читайте також: Ryanair почне літати з Києва до Мадрида раніше

      Квитки вже можна придбати на сайті авіакомпанії. Ціни стартують від 31 євро в один бік та від 63 євро в обидві сторони.

      ryanair одеса гданськ квитки ціна
      Ціни на квитки з Одеси до Гданська

      Виліт з Одеси о 20:45, а з Гданська о 17 годині. Тривалість польоту 2 години 10 хвилин.

      Ryanair і Wizz Air збільшили збір за перевезення малого багажу вагою до 10 кілограмів, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі. Раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка, і 10 євро пізніше.

      Відтепер, відповідно до повідомлень на офіційних сторінках компаній, цей збір становить 10 і 12 євро. Щодо Wizz Air, то мінімальний багажний збір збільшено з 7 до 9 євро. Тож тепер перевезення валізи до 10 кілограмів в якості багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон, а від 12 до 27 євро – у високий сезон.

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      Теги: Новини України Новини Одеси авіація Новини Польщі Ryanair Транспорт Подорожі
      Джерело: 24 канал
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