Ryanair відкриє ще один рейс з Одеси

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з 29 жовтня відкриє новий напрямок з Одеси до польського міста Гданськ.

Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень – щовівторка і щосуботи.

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Квитки вже можна придбати на сайті авіакомпанії. Ціни стартують від 31 євро в один бік та від 63 євро в обидві сторони.



Ціни на квитки з Одеси до Гданська

Виліт з Одеси о 20:45, а з Гданська о 17 годині. Тривалість польоту 2 години 10 хвилин.

Ryanair і Wizz Air збільшили збір за перевезення малого багажу вагою до 10 кілограмів, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі. Раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка, і 10 євро пізніше.

Відтепер, відповідно до повідомлень на офіційних сторінках компаній, цей збір становить 10 і 12 євро. Щодо Wizz Air, то мінімальний багажний збір збільшено з 7 до 9 євро. Тож тепер перевезення валізи до 10 кілограмів в якості багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон, а від 12 до 27 євро – у високий сезон.