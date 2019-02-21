Ryanair запускає новий рейс з Києва

Бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала про новий рейс з Києва до столиці Іспанії Мадрида з жовтня 2019 року.

Згідно з графіком, рейси будуть виконуватися по понеділках, середах, п'ятницях і неділях, повідомляє прес-служба Ryanair.

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Час в дорозі складе 4 години 15 хвилин, повідомляє Avianews.

Запуск рейсів Київ-Мадрид назвали складовою частиною розширеного зимового розкладу польотів з української столиці, яке буде представлено найближчим часом.

Загалом Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України – до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.

Ryanair і Wizz Air збільшили збір за перевезення малого багажу вагою до 10 кілограмів, який був введений після зміни правил перевезення ручної поклажі. Раніше перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштувало 8 євро при оформленні під час покупки авіаквитка, і 10 євро пізніше. Відтепер, відповідно до повідомлень на офіційних сторінках компаній, цей збір становить 10 і 12 євро. Щодо Wizz Air, то мінімальний багажний збір збільшено з 7 до 9 євро. Тож тепер перевезення валізи до 10 кілограмів в якості багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон, а від 12 до 27 євро – у високий сезон.