Ryanair запускає рейси з Харкова до Будапешта

Ірландський лоукостер Ryanair з 16 січня 2020 року почне літати з Харкова до Будапешта.

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – у четвер та неділю, повідомила пресслужба міжнародного аеропорту "Харків" в фейсбуці. Політ триватиме 2 години 10 хвилин.

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Вартість квитка в один бік з ручною поклажею стартує від 17,17 євро (приблизно 469 гривень).

Квитки вже доступні для бронювання та купівлі на сайті лоукостера.

У день запуску рейсу ціна на найдешевший квиток становить 25,57 євро (приблизно 700 гривень).

Ціни на квитки рейсу Харків – Будапешт 16 грудня стартують від 700 гривень/ Скріншот зі сайту Ryanair