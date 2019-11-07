Ryanair запускає рейси з Харкова до Будапешта
Ірландський лоукостер Ryanair з 16 січня 2020 року почне літати з Харкова до Будапешта.
Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – у четвер та неділю, повідомила пресслужба міжнародного аеропорту "Харків" в фейсбуці. Політ триватиме 2 години 10 хвилин.
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Вартість квитка в один бік з ручною поклажею стартує від 17,17 євро (приблизно 469 гривень).
Квитки вже доступні для бронювання та купівлі на сайті лоукостера.
У день запуску рейсу ціна на найдешевший квиток становить 25,57 євро (приблизно 700 гривень).
Ціни на квитки рейсу Харків – Будапешт 16 грудня стартують від 700 гривень/ Скріншот зі сайту Ryanair
Що відомо про Ryanair в Україні?Авіакомпанія повинна була б літати в Україну з жовтня 2017 року. Проте через непорозуміння з Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль" поява лоукоста на українському авіаринку відтермінувалася.
Зрештою, після досягнення остаточних домовленостей з українською стороною у 2018 році Ryanair офіційно таки зайшов в Україну.
Наразі авіакомпанія літає в чотири українських міста: Київ, Львів, Одесу та Харків. А з 21 грудня на мапі лоукоста з’явиться і Херсон.