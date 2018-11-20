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      Ryanair запустить нові рейси з Києва у 2019 році

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      Ryanair запустить нові рейси з Києва
      Ryanair запустить нові рейси з Києва / Фото з відкритих джерел

      Авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.

      Про це повідомляє avianews.com.

      Читайте також: Авіакомпанії МАУ, Ryanair та Wizz Air змінили правила безкоштовного перевезення багажу

      Раніше, 24 канал повідомляв, що ірландський лоукостер Ryanair планує інвестувати в Україну близько 1,5 мільярда євро протягом найближчих декількох років. Крім того, лоукостер відкриє нові авіарейси з України. Вартість квитків на них становитиме від 5 євро.

      Зокрема, з квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін. Польоти за всіма напрямами виконуватимуться з частотою двічі на тиждень.

      Варто додати, що нові напрями вже з’явилися у мобільному додатку лоукостера.

      Список вже існуючих маршрутів Ryanair з Києва

      Барселона – Київ-Бориспіль: 4 рейси у тиждень.

      Братислава – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

      Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль: 4 рейси на тиждень.

      Вільнюс – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

      Вроцлав – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

      Гданськ – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

      Краків – Київ-Бориспіль: тричі на тиждень.

      Лондон (Станстед) – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

      Познань – Київ-Бориспіль: двічі на тиждень.

      Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль: 3 рейси у тиждень.


      Рейси Ryanair з Києва

      Список маршрутів Ryanair зі Львова

      Варшава-Модлін – Львів: тричі на тиждень.

      Дюссельдорф-Веце – Львів: тричі на тиждень.

      Краків – Львів: тричі на тиждень.

      Лондон (Станстед) – Львів: 3 рейси на тиждень.

      Меммінген – Львів: 2 рейси на тиждень.


      Рейси Ryanair зі Львова

       

      Теги: Новини України Новини Києва авіація Ryanair Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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