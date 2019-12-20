Ryanair запустить новий авіарейс зі Львова: куди літатиме

Ірландський лоукост Ryanair відкриває новий рейс зі Львова до польського міста Познань. Перші польоти заплановані на квітень 2020 року.

Рейси будуть здійснюватись з 1 квітня 2020 року двічі на тиждень – щосереди і щонеділі, повідомили на сайті лоукоста.

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Квиток в одну сторону з ручною поклажею коштуватиме від 22 євро (572 гривень). Тривалість польоту – 1 година 20 хвилин. На сайті авіакомпанії квитки вже можна купити.



У перший день польотів ціни на квитки стартують від 24 євро / скріншот зі сайту Ryanair

Наразі авіакомпанія Ryanair виконує рейси зі Львова у п’ять міст: Дюссельдорф (Веце), Лондон (Стансдет), Меммінген, Краків, та Варшаву (Модлін). А з 1 квітня 2020 лоукост літатиме і до Будапешта.

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