Ryanair запустить новий авіарейс зі Львова: куди літатиме
Ірландський лоукост Ryanair відкриває новий рейс зі Львова до польського міста Познань. Перші польоти заплановані на квітень 2020 року.
Рейси будуть здійснюватись з 1 квітня 2020 року двічі на тиждень – щосереди і щонеділі, повідомили на сайті лоукоста.
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Квиток в одну сторону з ручною поклажею коштуватиме від 22 євро (572 гривень). Тривалість польоту – 1 година 20 хвилин. На сайті авіакомпанії квитки вже можна купити.
У перший день польотів ціни на квитки стартують від 24 євро / скріншот зі сайту Ryanair
Наразі авіакомпанія Ryanair виконує рейси зі Львова у п’ять міст: Дюссельдорф (Веце), Лондон (Стансдет), Меммінген, Краків, та Варшаву (Модлін). А з 1 квітня 2020 лоукост літатиме і до Будапешта.
Що відомо про Ryanair в Україні
- Авіакомпанія повинна була з’явитися в Україні з жовтня 2017 року. Проте через непорозуміння з Мінінфраструктури та посадовцями аеропорту "Бориспіль" поява лоукоста на українському авіаринку відтермінувалася.
- Після досягнення остаточних домовленостей з українською стороною у 2018 році Ryanair офіційно зайшов в Україну.
- Пасажири можуть пронести на борт одну невелику сумку розміром до 40х20х25 сантиметрів безкоштовно. За інший багаж доведеться заплати окремо.
- Ті, хто подорожують із немовлятами (до 2 років), можуть взяти з собою на борт ручну поклажу додатково, проте вона не може перевищувати 5 кілограмів.