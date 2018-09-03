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Ryanair здійснив свій перший рейс з України: фото

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В Україні почав працювати ірландський лоукостер Ryanair
В Україні почав працювати ірландський лоукостер Ryanair / Фото кореспондентки 24 каналу Оксани Тропотяги

У понеділок, 3 вересня, ірландський лоукостер Ryanair здійснив свій перший рейс з України до Берліна.

Навесні цього року стало відомо, що авіакомпанія вже з 2018 року почне літати з України до низки країн Європи: Польщі, Німеччини, Литви, Словаччини, Великої Британії, Іспанії та Швеції.

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Перші польоти планувалися на жовтень, проте потім було анонсовано початок рейсів до Берліну на вересень, тому саме цього дня Ryanair здійснив перший політ.

3 вересня Ryanair здійснив перший політ до Берліну
3 вересня Ryanair здійснив перший політ до Берліну

Зазначимо, що о 14:20 перший літак ірландського лоукостеру Ryanair прилетів до столиці, а о 14:55 він вилетів із київського аеропорту "Бориспіль" до аеропорту "Шонефельд", що в Берліні.

До Києва прибув перший літак ірландського лоукостеру Ryanair
До Києва прибув перший літак ірландського лоукостеру Ryanair

Як говорять у авіакомпанії, цього разу вони дійшли компромісу при договорняках. Нині очікують ще 2 авіакомпанії в Борисполі.

Авіаперевезення у зв’язку з лоукосами Ryanair можуть з дешевшати, але собівартість є собівартістю,
– заявив генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

В Україні почав працювати ірландський лоукостер Ryanair
В Україні почав працювати ірландський лоукостер Ryanair

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair нарешті зайшов на український ринок. Напередодні повідомлялося, що з 3 вересня ним можна дістатись з Києва до Берліна. За цим маршрутом Ryanair буде здійснювати чотири рейси на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця і неділя.

Теги: Новини України Ryanair авіація
Джерело: 24 канал
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