Ryanair здійснив свій перший рейс з України: фото

У понеділок, 3 вересня, ірландський лоукостер Ryanair здійснив свій перший рейс з України до Берліна.

Навесні цього року стало відомо, що авіакомпанія вже з 2018 року почне літати з України до низки країн Європи: Польщі, Німеччини, Литви, Словаччини, Великої Британії, Іспанії та Швеції.

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Перші польоти планувалися на жовтень, проте потім було анонсовано початок рейсів до Берліну на вересень, тому саме цього дня Ryanair здійснив перший політ.



3 вересня Ryanair здійснив перший політ до Берліну