Ryanair здійснив свій перший рейс з України: фото
У понеділок, 3 вересня, ірландський лоукостер Ryanair здійснив свій перший рейс з України до Берліна.
Навесні цього року стало відомо, що авіакомпанія вже з 2018 року почне літати з України до низки країн Європи: Польщі, Німеччини, Литви, Словаччини, Великої Британії, Іспанії та Швеції.
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Перші польоти планувалися на жовтень, проте потім було анонсовано початок рейсів до Берліну на вересень, тому саме цього дня Ryanair здійснив перший політ.
3 вересня Ryanair здійснив перший політ до Берліну
До Києва прибув перший літак ірландського лоукостеру Ryanair
Як говорять у авіакомпанії, цього разу вони дійшли компромісу при договорняках. Нині очікують ще 2 авіакомпанії в Борисполі.
Авіаперевезення у зв’язку з лоукосами Ryanair можуть з дешевшати, але собівартість є собівартістю,
– заявив генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.
В Україні почав працювати ірландський лоукостер Ryanair
Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair нарешті зайшов на український ринок. Напередодні повідомлялося, що з 3 вересня ним можна дістатись з Києва до Берліна. За цим маршрутом Ryanair буде здійснювати чотири рейси на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця і неділя.